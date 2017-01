De nummer achttien van de Spaanse La Liga ontsloeg Fernandez wegens tegenvallende resultaten. De laatste vier competitieduels gingen allemaal op in verlies.

In de eerste competitiehelft wist Gijon pas drie wedstrijden tot winst om te zetten. Enkel Granada en Osasuna staan nog onder hen op de ranglijst.

Fernandez was een jeugdexponent van Gijon. Hij speelde er ook vijf seizoenen in het eerste elftal. De coach was bezig aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van de club.

Nieuwe coach Rubi zat sinds mei zonder club. Toen werd hij ontslagen door Levante.

Reageer op Rubi volgt Fernandez op als hoofdcoach van Sporting Gijon