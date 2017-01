Ajax en AC Milan melden zich onder andere bij Everton voor Deulofeu

Naast Ajax is ook AC Milan in de race om de Spanjaard te huren. De vraag is echter of Everton de vleugelspeler wel wil verhuren.

Volgens The Guardian zouden ook enkele andere Premier League clubs zich hebben gemeld bij Everton voor Deulofeu, zoals bijvoorbeeld Middlesbrough.

De nabije toekomst zal uitwijzen of Deulofeu de stad Liverpool moet gaan verlaten en waar hij dan terecht komt.

