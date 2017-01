Messi noemt spelen in Premier League 'erg aantrekkelijk'

De geruchten rondom de superster worden steeds heviger, omdat zijn contract bij FC Barcelona nog niet verlengt is.

Messi laat echter wel weten dat hij de Barca niet zomaar wil verlaten. 'Barcelona heeft me alles gegeven en ik zal hier net zo lang zijn als zij dat willen', zegt Messi in het Britse tijdschrift Coach, geciteerd door El Mundo Deportivo.

Messi kreeg vervolgens de vraag of hij ooit in Engeland zou willen spelen. Met name Manchester City zou de aanvaller graag in willen luiden. The Citizens bereiden een monsterbod voor om Messi aan te trekken. De reactie van Messi: 'het is erg aantrekkelijk, maar moeilijk te voorspellen is.'

Messi is echter sinds 2004 al onderdeel van het elftal van Barcelona. Onder Frank Rijkaard mocht hij zijn debuut maken. 'Ik heb alle technische dingen zelf geleerd, maar Frank gaf me toen de gelegenheid het te laten zien. Dat heeft me vertrouwen gegeven. Ik zat al bij het eerste team en mocht toen m'n debuut maken. Daar is het allemaal begonnen voor mij.'

