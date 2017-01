Griezmann is persoonlijk al rond met Manchester United over contract

The Independents meldt dat Manchester United heel concreet is voor de Fransman. Mondeling zou de aanvaller al een akkoord hebben met The Red Devils. Hierbij zijn zaken zoals het weeksalaris en rugnummer al bepaald.

Manchester United zal echter flink de portemonnee moeten trekken om Griezmann aan te trekken. In zijn huidige contract staat namelijk een afkoopclausule van 115 miljoen euro. Dat maakt hem direct de duurste speler ter wereld.

