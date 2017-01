Teijsse laat Go Ahead Eagles achter zich en vertrekt naar Verenigde Staten

De verdediger die ook op het middenveld uit de voeten kan kwam tot vlak voor de winterstop nog veelvuldig in actie voor de hekkensluiter van de Eredivisie.

Hans de Koning zette Teijsse echter uit de selectie bij Go Ahead Eagles. Dit gebeurde na een woordenwisseling tussen beide. Daarop weigerde Teijsse om op de tribune plaats te nemen.

Nu mag Teijsse zijn kwaliteiten gaan beproeven in de tweede divisie van de Verenigde Staten. San Francisco Deltas hoopt een slag te hebben geslagen met de transfer van de Nederlander, die door zijn nieuwe club wordt geprezen vanwege zijn veelzijdigheid. 'Zijn natuurlijke positie is linksback, maar hij is dreigend over het hele veld.'

