Robben wees lucratief aanbod uit China af

De 32-jarige buitenspeler gaf dinsdagochtend aan een miljoenenbod uit China te hebben afgeslagen. Robben is dolblij dat hij zijn contract bij Bayern kon verlengen. 'Ik heb het hier fantastisch naar mijn zin en speel bij één van de beste clubs van de wereld. Om dan nu nog, op deze leeftijd, een move te maken…ik zou niet weten waarheen.'

Robben was dus ook niet gecharmeerd van een overgang naar China. 'Dan heb je het over heel iets anders’, meent Robben. 'Dan moet je zeggen: mijn carrière is voorbij. Ik wil nog zolang mogelijk op het hoogste niveau blijven spelen.'

Toch begrijpt de Nederlandse international dat mensen overstappen. 'Het zijn gekke bedragen. Wat je nu verdient bij een topclub moet je minimaal keer vier, vijf, zes doen. In mijn hele loopbaan is geld nooit de drijfveer geweest. Daarom heb ik ook zo’n fantastische carrière achter de rug en ben ik bij heel mooie clubs geweest. Ik kies zeker voor het voetbal. Je hebt maar één carrière.'

