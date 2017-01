Maandag heeft Adriano zijn overgang naar Rusland afgerond. Het is niet bekend voor hoe lang hij getekend heeft of welk bedrag AC Milan ontvangt voor de spits. De verwachting is dat het bedrag niet al te hoog is, gezien de Braziliaan slechts één keer in actie kwam als basisspeler voor de club.

Medio 2015 maakte Adriano de overstap van Shakhtar Donetsk naar AC Milan, dat bleek echter niet uit te lopen op een succes.

Время позднее, но после подписания контракта наш новичок @LuizAdriano_9 отправился на экскурсию по @otkritiearena и клубному музею. pic.twitter.com/6GSyk80fl6 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 januari 2017

Reageer op Shakhtar Donetsk held verprutste het in Milaan en maakt overstap naar Spartak Moskou