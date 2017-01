Griezmann naar Manchester United, Costa naar Atlético Madrid

The Sun meldt dat The Red Devils 113 miljoen euro over hebben voor de international van Frankrijk. Griezmann moet de opvolger worden van Zlatan Ibrahimovic in Engeland.

Griezmann komt sinds 2014 uit voor Atlétio Madrid. Daarvoor speelde hij 5 seizoenen voor Real Sociedad.

Atlético Madrid heeft ook al een vervanger voor Griezmann op het oog. Zij zouden bij Chelsea Diego Costa willen ophalen. De Spanjaard speelde in het verleden ook al voor Atletico.

