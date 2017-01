VIDEO: Marokko verliest eerste wedstrijd in Afrika Cup van DR Congo

Het elftal van Hervé Renard, met Karim El Ahmadi in het elftal, verloor de eerste wedstrijd van DR Congo met 1-0 door een doelpunt van Ibenge.

Nadat Congo in de 55ste minuut op voorsprong kwam was het juist Marokko dat aanzette en tot diverse kansen kwam. Helaas werd er niet meer gescoord.

In Nederland is nu meteen weer de discussie. Was het anders afgelopen wanneer Hakim Ziyech wel was geselecteerd? Dat antwoord zullen we nooit weten. Maar bij Ajax was hij dit weekend wel weer beslissend.

