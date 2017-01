VIDEO: Rellen in Parkstad Limburg tussen Roda JC en Feyenoord aanhang

Net als in Tilburg blijkt het ook in Kerkrade daarop verkeerd afgelopen te zijn. Zoals op de beelden te zien is braken er rellen uit tussen de verschillende supporters aanwezig in het stadion.

Voor het tweede keer dit seizoen zijn aanhangers van Feyenoord hierdoor betrokken bij rellen in een stadion van een andere club. Eerst Willem II, nu Roda JC.

