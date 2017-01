Momenteel is NEC in onderhandeling over een mogelijke transfer met de voormalige club van David Beckham en Steven Gerrard.

De nummer tien van de Eredivisie zou 500.000 euro willen ontvangen bij een transfer van Breinburg naar de Verenigde Staten.

Bij NEC is Breinburg bezig aan zijn derde seizoen. Natuurlijk is hij een vaste waarde, gezien zijn aanvoerderschap. Het contract van de middenvelder loopt door tot de zomer van 2018.

Reageer op Los Angeles Galaxy ziet in NEC aanvoerder een versterking