Volgens Elia komen er nog voldoende mogelijkheden voor Basaçikoglu

Eerst reageerde de vleugelspeler op de wedstrijd tegen Roda JC. 'Ik zei het in de eerste helft tegen de jongens en in de rust hebben we het er nog een keer over gehad. Geduld houden, we creëren kansen en we gaan ergens in die tweede helft scoren. Je ziet gewoon dat wij de extra krachten hebben. En wij voelen dat zelf als spelers in het veld ook. Vorig seizoen hadden we die extra fitheid ook, maar toen misten we het killerinstinct. Dat is er nu wel.'

Feyenoord wist de kansen voor de rust niet af te maken. 'Dat slordige voor rust begrijp ik wel. Je komt uit de winterstop, je bent koploper en je wil zo graag laten zien dat je de beste ploeg bent.'

Over zijn concurrent Bilal zegt hij vervolgens: 'Hij is één van de snelste spelers in de Eredivisie. Je ziet de dreiging bij hem en elke bal in de diepte is een plaag voor de tegenstander als die juist moet komen om een achterstand goed te maken.'

