Ödegaard had in de zomer naar FC Twente gekund, financiële problemen hielden het tegen

Directeur Jan van Halst vertelde bij Ziggo Sport: 'FC Twente was er ook mee bezig, afgelopen zomer.'

Het Noorse wonderkind dat voor Real Madrid uitkomt speelt nu echter sinds een week bij SC Heerenveen. De Friezen konden de aanvallende middenvelder voor anderhalf jaar huren van De Koninklijke.

In de zomer wist FC Twente zich te versterken met Bersant Celina, Enes Ünal en Yaw Yeboah van Manchester City. Het trio heeft in Enschede aangetoond van meerwaarde te zijn voor de selectie. Ödegaard is dus niet echt nodig.

