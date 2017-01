Waar Feyenoord lang de tijd nodig had om warm te draaien tegen de degradatiekandidaat, bleef Roda JC tamelijk overeind tegen de koploper. De thusploeg kreeg een minuut voor rust zelfs de grootste kans op de openingstreffer, maar een 0-0 ruststand was het feit.

Waar Feyenoord ook in het tweede bedrijf niet veel gevaar kon leveren voor het doel van Roda JC, was de afwezigheid van El Ahmadi goed te voelen. Waar de Deense clubtopscorer Jørgensen de nodige moeite had om het doel te vinden, was hij belangrijk bij de openingstreffer van aanvoerder Kuyt (luchtje van buitenspel).

Daarna was Feyenoord niet bij machten om door te drukken en moest het lang wachten om het duel in het slot te gooien. Opnieuw was het Jørgensen die Elia voor het doel zette om de 0-2 vlak voor tijd binnen te laten tikken. Met veel kostbare energie heeft Feyenoord de koppositie in de Eredivisie weten te behouden. De druk ligt weer bij Ajax, waar het speelt tegen PEC Zwolle.

Reageer op Feyenoord dendert ook na onderbreking door en pakt Roda JC