Waar Younes in het oefenduel tegen RB Leipzig een goed gevoel overhoudt, weet hij dat wanneer Ajax zo speelt de landstitel een mogelijkheid is voor de Amsterdammers. Waar de Duitser zelf nog niet trefzeker was in de eerste helft van de competitie, wil hij daar ook snel verandering in gaan brengen.

Op het trainingskamp van Ajax en in het oefenduel tegen RB Leipzig kon Younes echter wel tevreden zijn en liet hij zien nog over scoringsskill te beschikken met zijn hattrick tegen de Duitse nummer 2.

'Het is belangrijk dat ik net als tegen Leipzig met volle overtuiging de kansen benut en doelpunten maak. ls we zo voetballen als tegen Leipzig, denk ik dat we kampioen worden,' aldus de spits in gesprek met de NOS.

Reageer op Younes vertrouwd op eigen kunnen Ajax: 'Kampioenschap is mogelijk'