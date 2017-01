Conte ontkent dat er een bod is uitgebracht op Diego Costa

Waar de spits uit de selectie werd gezet door Conte (wegens een rugblessure) weet iedereen inmiddels al beter. In aanloop naar het duel was er een woordewisseling tussen Conte en Diego Costa over een lucratief bod uit China op de spits.

'Ik weet daar niets over,' liet Conte weten tegenover de Engelse media. 'De club heeft me hierover niet geïnformeerd. Om die reden kan het alleen speculatie zijn.'

'Vandaag kan ik niet bezorgd zijn of Costa weer voor het team gaat spelen. Mijn spelers hebben namelijk een geweldige prestatie geleverd, fantastische spirit. Het is heel belangrijk. Als je in staat bent om zo'n wedstrijd tegen Leicester met 3-0 te winnen, betekent het dat ik nergens over bezorgd kan zijn.'

'Ik moet blij zijn voor mijn spelers, om te werken met deze spelers. Ik wil blijven werken met mijn spelers.'

