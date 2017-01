Vele grote voetballers zwichtte eerder afgelopen maanden al voor het grote geld uit China en maakte de overstap naar het Verre Oosten, voor Mauro Icardi gaat die vlieger niet op. De spits van Internazionale is gelukkig en heeft geen zin in een overstap naar China ondanks een lucratief aanbod.

Tegenover Sky Sports Italia liet Icardi weten: 'Naar China? Ik heb net een nieuw contract getekend. ik ben gelukkig in dit shirt. Er is aan het einde van mijn carrière altijd tijd om naar China te gaan.'

Icardi, die zateravond nog goed was voor voor de gelijkmaker tegen Chievo (winst 3-1 red.) wist daarmee zijn seizoenstotaal op 15 te brengen. 'We zijn op de goede weg. Nu moeten we ons focussen op de volgende wedstrijd in de Coppa Italia en daarna gaan we over op de Serie A,' doelde de spits na het vertrek van oud Ajax trainer Frank de Boer.

Reageer op Inter spits Icardi denkt niet aan stap naar Verre Oosten in China