PSV komt anders voor de dag tegen Excelsior en wil inhaalslag slaan

Een ander PSV kwam voor de dag dan in de eerste helft van de competitie, al denkt PSV middenvelder Pröpper niet dat Ajax of Feyenoord al onder de indruk zijn van de regerend landskampioen. Waar Van Ginkel het openingsdoelpunt verzorgde, was Propper zelf goed voor de eindstand met een schitterende goal. 'Soms geef je een prachtige pass, maar als hij vervolgens niet wordt afgemaakt ziet niemand hem,' aldus de middenvelder tegenover de NOS.

De 2-0 was de doodsteek voor de Kralingers, 'Dat voetbalt toch iets lekkerder. Deze wedstrijd was wel anders dan de voorgaande wedstrijden. We speelden met veel energie. Het wordt een mooie achtervolging, ik hoop dat ze ook rekening met ons houden.'

Toch denkt de oud Vitesse speler niet dat de zege zodanig indruk heeft gemaakt op rivalen Ajax en Feyenoord, 'Dat misschien niet, maar wel met welke intentie je de wedstrijd ingaat. Dat zien zij ook. Qua energie zat het goed. We zijn klaar voor de tweede seizoenshelft. We hopen op een mooie achtervolging met een mooi einde.'

