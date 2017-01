Feyenoord wil zich versterken met oud Ajacied Deleg

Waar de 22-jarige Servische speler tussen 2013 en 2016 nog onder contract stond bij de aartsrivaal uit Amsterdam, lijken ze daar in Rotterdam weinig boodschap aan te hebben. FK Vojvodina, zijn huidige werkgever, zou een miljoen euro willen hebben voor Meleg.

Waar Ajax hem tussen 2013 en 2016 nog wist te verhuren aan het Friese SC Cambuur, speelde hij daar pas 11 duels. Opvallend detail is dat Meleg nog liet weten dat spelen voor Ajax zijn grootste droom was. Nu luidt de vraag of die vlieger ook opgaat voor Feyenoord?

