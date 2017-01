Chelsea wacht op volgende succesreeks tegen Leicester

Leicester moet proberen Chelsea te pakken. Aangezien het met de club van Ranieri in de Premier League verreweg van goed gaat. Leicester mag daarentegen Europees gezien totaal niet klagen, iets wat Conte niet kan zeggen.

Europees

Conte heeft het geluk dat hij geen Europees voetbal speelt en al vroegtijdig uit de EFL Cup (League Cup) is geknikkerd door West Ham. Andere clubs spelen beide competitie's nog wél en daardoor is hun schema overvol geraakt. Leicester doet mee in de knock-out van de UEFA Champions League en andere topclubs doen ook mee om allerlei verschillende prijzen. Dus ook veel meer kans op blessures, Conte heeft dat dus ook niet.

Arsenal wist Chelsea als eerst te grijpen, omdat die club door Wenger gewoon megafit is. En toch doen ze mee om allerlei prijzen, Conte heeft dat niet. Chelsea oogde niet fit tegen Tottenham net voor de 'Engelse winterstop'. Alli maakte twee kopgoals en die werden matig uitverdedigt. Het Engelse voetbal was even op, vooral bij Chelsea.

Jonge talent Demarai Gray

Nu moeten de jongens van Chelsea dus proberen het altijd krachtige Leicester te verslaan, iets wat met een in vorm Demarai Gray best lastig is, die jongen kan mooie dingen doen met een bal, als Ranieri hem erin zet.

Het is voor Conte te hopen dat Chelsea weer een nieuwe winstreeks aan elkaar knoopt, om zo gemakkelijk kampioen te worden. Anders gaat het seizoen van de Italiaanse topcoach als een nachtkaars uit nadat bijvoorbeeld Manchester City of Liverpool ze heeft ingehaald.

