Ajax trainer Bosz is zeer te spreken over aanwinst Sanchez, al merkte hij ook op dat de Colombiaan net voor de winterstop minder productief was dan in het begin van de competitie.

In gesprek met AjaxLife laat Bosz weten dat Sanchez waanzinnig begon aan de competitie, maar de laatste duels toch wat moet incasseren en zijn duels minder sterk uitkomt. 'Ik denk dat hij iets te comfortabel werd en daarnaast heeft hij er in feite al een heel seizoen opzitten.'

Waar Viergever zijn vaste maatje is bij Ajax, moet de tweede seizoenshelft uitwijzen wat de communicatie voor belangrijk middel kan zijn in de race richting de landstitel waar Ajax naar smacht.

Reageer op Bosz waakt voor onderschatting aanvaller Sanchez