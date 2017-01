Voorbeschouwing: Roda JC - Feyenoord (Eredivisie)

Voor Feyenoord is het nu zaak om de koppies fris te houden voor de race richting het echte werk, de landstitel en het feest op de Coolsingel. Voor de onderbreking ging het al mis tegen NEC en FC Groningen, daar waar achtervolgers Ajax en PSV ook nog het nodige knoeite, wist Feyenoord als koploper de winterstop in te gaan.

Vormdip fataal

Waar nummer 17 aankomende zondag van onschatbare waarde kan zijn richting de laatste horde de komende maanden, mag een vormdip niet voorkomen bij de Rotterdammers. Botteghin weet daar nu alles van: 'Wij zijn vanaf de eerste dag koploper en staan vijf punten voor, dat moeten we ook uitstralen. Wij moeten voor het kampioenschap gaan. En daar beginnen we zondag mee. Deze wedstrijd is meteen belangrijk. Wij willen meteen winnen, dan heb je het gevoel dat je dezelfde lijn kan doortrekken van voor de winterstop.'

Gemis van El Ahmadi

El Ahmadi is een gemis voor de Rotterdammers, waar hij afreisde naar Gabon voor de Afrika Cup mist hij het duel met Roda JC en Willem II van volgende week. Toch is de sterkhouder goud waard voor Feyenoord, want voor de winterstop werd het enige duel zonder hem in Deventer van Go Ahead Eagles verloren. Zegt meer dan genoeg.

Roda JC kan niet winnen

Roda JC heeft van haar laatste 5 officiele duels, geen enkel duel in winst weten om te zetten. Wel werden er 3 punten bijeen gesprokkeld door remises (tegen PSV oa.). Feyenoord verloor van haar laatste vijf duels er slechts eentje (in de Europa League van het Turkse Fenerbahce).

De laatste 5 ontmoetingen tussen beide wist Roda JC de koploper al 2 keer op remise te houden. Vorig seizoen was het met 1-1 en 5-1 in het voordeel voor Feyenoord een goed begin, wordt deze lijn doorgetrokken zondag in speelronde 18?

