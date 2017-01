Frans PSG wil Lyon blokkeren en Memphis Depay van United verlossen

Waar de interesse van het Engelse Everton lijkt te zijn weggeebt voor de oud PSV-er, lijkt de interesse ineens te komen vanuit de Franse Ligue1. Waar eerder al deze week de naam van Olympique Lyon werd genoemd, komt daar nu de grootmacht PSG bij.

De Franse grootmacht zou in Depay een vervanger zien voor de alreeds vertrokken Ibrahimovic. Welk bedrag PSG in het hoofd heeft is nog onzeker, maar de grote naam zal Manchester United en Depay wellicht doen versnellen van handelen.

