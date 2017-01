El Ghazi lijkt dichterbij overstap naar Frans Lille

Waar het begin van het seizoen El Ghazi nog niet door een deur kon met trainer Bosz, werd hij verbannen naar het beloftenelftal. Eenmaal terug van weggeweest is de buitenspeler direct weer indrukwekkend bezig in het eerst, maar zinspeelt hij toch op een vertrek uit Amsterdam.

Ajax is bereidt mee te werken aan een transfer naar het Franse Lille, waar dit weekend een stempel op gezet kan worden. Sky Sports weet te melden dan El Ghazi zelf al akkoord zou zijn met het Franse Lille en dat beide clubs nu alleen nog tot een akkoord moeten komen.

La Gazetta Dello Sport denkt eerder dat El Ghazi naar het Franse Lyon zal vertrekken in plaats van Lille. Toch lijkt het Franse Lille een akkoord te hebben bereikt over een bedrag van 7 miljoen euro voor El Ghazi en zou het een kwestie van tijd zijn voordat het in kannen en kruiken is.

