Waar de aanvoerder van Ajax een tussentijds vertrek bij de Amsterdammers niet in zijn hoofd haalt, kon hij rekenen op interesse vanuit de Italiaanse Serie A. in gesprek met AT5 laat Klaassen weten: 'Ik blijf, dat mag je zwart op wit zetten. Ik denk dat het duidelijk is dat iedereen de groep bijeen wil houden. Maar sommige jongens willen ook spelen.'

Begrip

Waar andere spelers dat wel deden, kan Klaassen wel zijn begrip uitspreken over Bazoer en Gudelj, 'Dat begrijp ik ook van hun kant. Natuurlijk houd je ze het liefst erbij, maar uiteindelijk maakt iedereen zijn eigen keuze.'

Waar de aanvoerder denkt dat de landstitel ook dit seizoen haalbaar is voor Ajax, 'Als wij spelen zoals we kunnen, dan worden we kampioen. Daar ben ik van overtuigd.'

Reageer op Ajax aanvoerder Klaassen gelooft in titel en blijft bij Ajax