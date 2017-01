Ziyech krijgt behoorlijke domper te verwerken na missen Afrika Cup

Waar de bondscoach van Marokko maar niet wilde geloven in de kunsten van Ziyech, was zelfs na enkele afzeggingen geen plaats voor de Ajacied in de selectie van Renard. 'Ik wilde voor mijn land uitkomen, maar helaas mocht het niet zo zijn,' waren de verbeten woorden van Ziyech.

