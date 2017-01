Waar de spits van de Deventenaren een hels fluitconcert kreeg te verduren, beet hij op zijn beurt stevig van zich af. De spits liet de woorden 'schijtsupporters' en 'teringpubliek' duidelijk horen toen hij zich naar de bank kleumde.

Waar de stand nog 0-0 was tijdens zijn wissel, ging de spits er mokkend vanaf. Na afloop van het duel ging de spits dan ook diep door het stof tegenover FOX, 'Dit is ontzettend dom van mezelf en had ik niet moeten doen.'

'Bij deze wil ik mijn excuses maken naar de supporters toe. Het is een stukje emotie, ook omdat het bij mezelf nog niet loopt zoals ik wil. Het was natuurlijk niet gemeend,' aldus De Kogel.

Waar Duits (aanvoeder Go Ahead Eagles) liet weten dat de weggegeven zege doodzonde was. ''We gaven het wel heel makkelijk weg. Eén steekbal en hij hangt, dat is zo doodzonde.' Ook bij het rustsignaal dacht de thuisploeg het nog te kunnen redden.

'Ik had het idee dat we voor rust lekker meededen en we gingen met een goed gevoel de kleedkamer in.' Waar de huurlingen van Liverpool en Arsenal nog wel verschil maakte, ging het duel tegen AZ toch verloren. 'We hebben er kwaliteit bij gekregen. Manu zorgde voor veel dreiging. Daniel is echt een nummer tien met oog voor de steekpass, die ander (Chirivella, red.) is een goede controleur die hem inlevert bij de goede kleur.'

Reageer op Leon de Kogel scheldt supporters uit: 'Teringpubliek, schijtsupporters'