Op 24 december van het vorige jaar zette Assaidi zijn krabbel onder een contract wat hem tot 2019 bij FC Twente houdt. Echter kan Assaidi nog niet in actie komen dit weekend, omdat zijn oud club de papieren nog niet heeft vrijgegeven, waardoor het debuut nog op zich laat wachten.

Ook Mokotjo lijkt het duel met Vitesse niet te halen omdat zijn reispapieren niet in orde waren na het trainingskamp, 'Kamohelo heeft zich deze week weer bij de groep gevoegd. Zaterdag nemen we de beslissing of hij meereist naar Arnhem.'

FC Twente heeft met de zevende plek slechts 1 punt meer dan Vitesse wanneer er zondag afgetrapt wordt.

Reageer op FC Twente baalt, debuut Assaidi vertraagt door papieren