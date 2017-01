Ajax ziet mogelijk toch af van buitenspeler: 'Het plaatje moet wel kloppen'

Waar de selectie nog allerminst in balans is, wilde Ajax zich versterken met een buitenspeler deze winterperiode. Maar Bosz gaf nu aan dat de Amsterdammers zich niet ten koste van alles willen mengen op de transfermarkt. Doordat Traore naar Gabon afgereist is voor de Afrika Cup, is Cerny nog geblesseerd. Hierdoor is de spoeling bij de Amsterdammers nog dun.

'We gaan niemand halen om het halen. Het moet allemaal wel passen,' aldus Bosz na het vertrek van Gudelj en Bazoer. 'Ik ben tevreden met deze groep. Of er een buitenspeler bij moet komen? Je moet wel de juiste speler vinden. Iemand voor twee wedstrijden halen, moet je niet doen. Stel dat Traoré er straks al in de eerste ronde uitvliegt en Václav snel weer fit is. Een gerichte aankoop, iemand die eerst een halfjaar kan wennen, is al wat anders, ook omdat we weten dat Traoré gehuurd is.'

Ook de geruchtenstroom over El Ghazi laait op, iets waar Bosz weinig mee kan, 'Er is geen zinnig woord over te zeggen. Zolang de window open blijft, krijg je dit soort geruchten. Het is een spannende periode. Er is een kans dat iedere speler weg zou kunnen. Voorlopig zijn het speculaties en moeten we afwachten.'

