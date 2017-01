Waar oefenmeester Conte voornamelijk zijn vertrouwen uitspreekt in David Luiz, Gary Cahill en Cesare Azpilicueta, moet John Terry het doen met een plek op de bank bij Chelsea. De 36-jarige Terry heeft naar eigen zeggen een idee om te vertrekken, daar waar Conte absoluut niet aan wil denken.

Waar Bournemouth de aanvoerder van The Bleus graag wil huren, wil Conte er niet aan geloven. 'John is een belangrijke speler voor dit team, voor mij en voor de hele selectie,' aldus de Italiaan op de persconferentie. 'Zijn rol op het veld en in de kleedkamer is fantastisch. Ik herhaal, hij blijft bij ons. Hij zal heus nog wel aan bod komen om te spelen. Voor mij is hij heel belangrijk.'

Reageer op Conte wil niets weten van verhuur Terry aan Bournemouth