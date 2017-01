Bosz laat Onana onder de lat staan, Krul blijft op de bank

In de wekelijkse persupdate van vrijdag laat Ajax trainer Bosz weten dat Onana de eerste doelman van Ajax zal blijven in de tweede competitiehelft, ondanks dat Tim Krul fit genoeg is om te spelen. Waar Krul het laatste halfjaar moest revalideren van een ernstige knieblessure, houdt Bosz vast aan zijn vaste 11 namen.

Waar Onana echter vrijdag niet aanwezig was op het trainingsveld, bleef hij binnen omdat hij ziek was. Bosz liet echter weten, 'Ik weet niet hoe dat er voor staat. Hij was te ziek om vandaag te komen. Maar Kasper Dolberg was dinsdag ziek, maar woensdag weer aanwezig. Als dat met André ook zo gaat, keept hij zondag.'

Waar Krul zondag tegen PEC Zwolle dus op de bank zal plaatsnemen, is nu de vraag wat er met derde doelman Boer gebeurd. Bosz liet op zijn beurt weer weten: 'Dat gaan jullie misschien zondag wel zien. Maar dat bespreek ik eerst met de spelers.'

Waar het opstellen van Onana de nodige vraagtekens oproept, liet de oefenmeester los: 'awel, maar mensen die dat roepen moeten de realiteit in de gaten houden. De beslissing om Krul te halen werd op het moment genomen dat Cillessen vertrok. Op dat moment kon een club als Ajax niet met een 20-jarige doelman het seizoen in gaan.'

'Krul heeft kwaliteit, maar we moeten niet vergeten dat hij terugkomt van een zware blessure. Nu moet hij voor zijn kans vechten.'

