Maar Chelsea gaat het toch proberen. Volgens The Sun heeft de club zich gemeld bij West Ham. Aanvankelijk zouden The Blues gecharmeerd zijn in Arturo Vidal van Bayern München, maar die transfer lijkt niet door te gaan.

Daardoor heeft Antonio Conte zijn zinnen verzet naar Payet. Slaven Bilic lijkt echter niet mee te willen werken aan een transfer. Zo werd een eerder aanbod van 23 miljoen euro van Olympique Marseille al gedwarsboomd.

Reageer op Chelsea meldt zich bij West Ham United voor Payet