Narsingh: Fer heeft me doen besluiten te tekenen bij Swansea City

'Ik heb met Leroy gesproken voordat ik besloot om hier te tekenen en hij vertelde me dat Swansea een goed club is met geweldige teamgenoten en fantastische supporters', zegt de 26-jarige Narsingh op de website van Swansea City.

'Dat gesprek heeft me erg geholpen in mijn keuze. Het was daarna makkelijk om ja te zeggen tegen Swansea.'

Donderdag tekende Narsingh een contract voor tweeënhalf jaar bij de club uit Wales. PSV ontvangt 4 miljoen pond (4,6 miljoen euro) voor de rechtsbuiten, die nog een verbintenis voor een halfjaar had in Eindhoven.

