UPDATE: Man. United bevestigd interesse Lyon op Memphis Depay

Sky Sports weet te melden dat Mourinho en Co een financiele aanslag uit het Franse Lyon naast zich neer hebben gelegd, het zou gaan om een bod van 15 miljoen euro. In juni 2015 maakte Depay nog de overstap van PSV naar Manchester voor een slordige 34 miljoen euro.

Mocht Memphis worden verkocht, ziet ook PSV de kassa opnieuw rinkelen. De Eindhovenaren hebben een doorverkoop percentage weten af te dwingen. Waar Depay onder Van Gaal nog 45 keer mocht opdraven, is het dit seizoen schrikbarend slecht te noemen en waren het slechts 4 invalbeurten onder Mourinho.

Waar een verhuur aan Everton eerder al ter sprake kwam, wil Mourinho daar niet aan en denkt de coach van United alleen aan een verkoop.

UPDATE:

Lyon trainer Genesio liet vrijdagmiddag weten: 'Memphis Depay is een speler van wie ik een prioriteit heb gemaakt. Het is de bedoeling dat we hem zo snel mogelijk vastleggen.'

Het bod van 15 miljoen euro is naar verluidt te weinig, maar bij een verhoging van 2 miljoen valt er te praten over een transfer van de oud PSV-er. Mocht de transfer er dit weekend van komen, is Depay de duurste transfer van Lyon uit de laatste tijd. In 2010 kwam Gourcuff voor 22 miljoen over van Bordeaux en staat daarmee te boek als duurste speler van Lyon.

