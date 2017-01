Luciano Narsingh voor 4,5 miljoen definitief naar Swansea City

PSV-er Luciano Narsingh wilde al langer vertrekken bij PSV, maar wachtte op de juiste club. Toen het Engelse Swansea City aanklopte was Narsingh om. Donderdagavond heeft PSV via de officiele kanalen blootgegeven dat de transfer definitief is gemaakt.

Waar Narsingh sinds 2012 bij PSV speelt, krijgen de Eindhovenaren een bedrag van 4,5 miljoen euro overgemaakt van The Swans. Waar SC Heerenveen in 2012 4 miljoen euro van PSV kreeg overgemaakt, maken de Eindhovenaren amper winst.

Narsingh wist bij PSV twee landstitels en drie maal de Johan Cruijff Schaal op zijn CV mocht bijzetten is dat niet verkeerd. Narsingh speelde in totaal 115 officiele duels voor de roodwitten. Narsingh komt bij Swansea City binnen wanneer het op de 19e plek staat in de Premier League en dus degradatie moet ontlopen.

