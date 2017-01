Kijk hier de gratis live stream Tunesië - Senegal. Live Afrika Cup-voetbal kijken met de livestream Tunesië - Senegal.

Ook spelen Tunesië en Senegal tegen elkaar op de tweede dag van de Afrika Cup. In de selectie van Tunesië zijn Abdennour (Valencia) en Khazri (Sunderland) de bekendste namen. In het elftal van Senegal zien we Koulibaly (Napoli), Mbodj (Anderlecht), Diamé (Newcastle United), Diop (Espanyol), Gueye (Everton), Kouyaté (West Ham United), Diouf (Stoke City), Keita (Lazio), Mané (Liverpool) en Sow (Fenerbahce).

Bekijk het hier via de gratis live stream Tunesië - Senegal gratis op V-Bal.nl.

Nu gratis exclusieve toegang tot de livestream van Tunesië - Senegal.

Reageer op NU GRATIS LIVESTREAM: Tunesië - Senegal