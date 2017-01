Kijk hier de gratis live stream Algerije - Zimbabwe. Live Afrika Cup-voetbal kijken met de livestream Algerije - Zimbabwe.

De tweede dag van de Afrika Cup is aangebroken. De eerste wedstrijd is die tussen Algerije en Zimbabwe. De Algerijnen hebben een behoorlijk sterk elftal mee. De bekendste namen zijn: Ghoulam (Napoli), Bentaleb (Schalke 04), Brahimi (FC Porto), Ghezzal (Olympique Lyon), Hanni (Anderlecht), Slimani (Leicester City) en natuurlijk Mahrez (Leicester City). Bij Zimbabwe komen we Vitesse speler Nakamba tegen.

Bekijk het hier via de gratis live stream Algerije - Zimbabwe gratis op V-Bal.nl.

Nu gratis exclusieve toegang tot de livestream van Algerije - Zimbabwe.

Reageer op NU GRATIS LIVESTREAM: Algerije - Zimbabwe