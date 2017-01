Blom voelde zich niet veilig als videoscheidsrechter

Waar de Nederlandse arbiter een ware nachtmerrie heeft overgehouden aan het avontuur als videoscheidsrechter, doet hij zijn verhaal tegenover Metro. Waar Kuipers de Domstedelingen net voor tijd een strafschop gaf en dus de winst betekende, ging Blom mee in de beslissing van zijn collega.

Maar boze supporters lieten het daarbij niet zitten verteld hij tegenover Metro. 'Op een gegeven moment ging de deur open en wilde iemand iets vragen, ik hoorde al wat mensen schreeuwen wat ik had verwacht. Maar het werd steeds heftiger dat van mij de deur dicht moest, dat terwijl er maar een steward voor de deur stond. Ze begonnen op de bus te slaan en zelf heen en weer te wiebelen. Het gescheld werd alleen maar erger en het schudden en slaan ook. Het was echt een beanstigend gevoel.'

'Het was echt heftig, de woorden hoerenjong en klootzak werden continue geroepen,' aldus de arbiter. 'Toen pas het ME busje ons veilig kon weg laten lopen gingen we eruit. Achteraf hebben we er wel om gelachen, maar het gevoel dan in angstaanjagend.'

