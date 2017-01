De Mos: Feyenoord behoudt koppositie, PSV-er Van Ginkel is geen god

Waar Aad de Mos niet PSV of Ajax aan het eind van het seizoen aan het langste eind ziet trekken, blijft hij bij zijn standpunt dat Feyenoord de schaal naar Rotterdam haalt. Waar vrijdag de Eredivisie wordt hervat was Aad de Mos duidelijk: 'Feyenoord wordt kampioen.'

Feyenoord heeft stappen gemaakt

De Mos ziet dat er duidelijk groei is bij de Rotterdammers, ''Het vertrouwen is groot. Van de leiding tot aan de kleedkamer, binnen de club spreekt iedereen uit dat Feyenoord dé titelkandidaat is. Ze geloven er zelf in. Dat herken ik van de succesjaren bij Ajax en PSV, toen ook daar de bepalende krachten dat in de winter durfden te zeggen. Bovendien speelt Feyenoord goed voetbal. Het is aangenaam om naar te kijken. Ze hebben op dit moment het beste elftal van Nederland en ik zie ze niet ver wegzakken.'

Ajax en PSV vissen achter het net

Waar De Mos denkt dat PSV en Ajax het allebei niet kunnen opbrengen dit seizoen, vissen zij achter het net. Ook dat PSV Van Ginkel heeft teruggehaald maakt niets uit volgens hem. 'Hij is niet de verlosser. Het was Bryan Smeets die PSV vorig jaar kampioen maakte, niet Marco van Ginkel. Het was Frank de Boer die Arek Milik wisselde tegen De Graafschap. Ook met Van Ginkel in de ploeg heeft PSV vorig seizoen niet alles gewonnen. Ik heb afgelopen weekend de oefenwedstrijden van PSV tegen Borussia Dortmund en SC Freiburg gezien. Mij konden ze niet overtuigen.'

Ajax geen wonderdokter met Bosz

Waar het in Amsterdam dan weer wel dan weer niet goed is, verwacht De Mos geen mirakel vanuit Amsterdam. ''Dan is er weer euforie, dan is er weer pessimisme in Amsterdam. 'Die overwinning op RB Leipzig (5-1 red.) moeten we met een korreltje zout nemen. Tegen teams die vol op de aanval spelen, kun je er wel vijf in het mandje leggen. In de Eredivisie gaat Ajax het weer lastig krijgen met clubs die zich zullen ingraven. Als ze een serieuze gooi naar de titel hadden willen doen, hadden ze op 18 december moeten winnen van PSV.'

FC Utrecht verrassing van het seizoen

De Mos vindt de club uit de Domstad een club om dit seizoen rekening mee te houden, 'Ten Hag is een toptrainer en er zit voetbal in die ploeg. Het is bijzonder leuk om naar te kijken. Bovendien zijn ze in staat om wedstrijden in de slotminuten te winnen. En dan niet met een lange bal, maar door leuk te blijven voetballen. FC Utrecht gaat het erg goed doen.'

