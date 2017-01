Oud Feyenoorder Romeo Castelen aan de slag in China

Waar Romeo Castelen vorig seizoen uitkwam in Zuid Korea, reist hij dus maar enkele kilometers verder om voor het Chinese Zhejiang Yiteng uit te komen vanaf volgend seizoen. Waar het Chinese Zhejiang Yiteng uitkomt op het tweede niveau van China is het een ongeveer gelijke stap.

In het seizoen 2000/2001 maakte Castelen zijn debuut in de Eredivisie bij ADO Den Haag. In 2004/2005 vertrok hij toen naar Rotterdam Zuid bij Feyenoord, waar hij drie seizoenen speelde. In 2013 keerde Castelen nog een seizoen kort terug bij RKC Waalwijk in de Jupiler League.

