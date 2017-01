Milik hersteld van blessure en hervat training bij Napoli

In de WK Kwalificatiewedstrijd tegen de Denen scheurde Milik de voorste kruisband van zijn rechterknie af, maar nu een dikke 3 maanden later is de spits fit genoeg om de trainingen te kunnen hervatten bij zijn huidige werkgever Napoli.

E si! Posso allenare con squadra! Sono contentissimo e non vedo ora di tornare al campo 😁 https://t.co/jlbsv7fh60 pic.twitter.com/oS4lcVbUzr — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) 12 januari 2017

Waar Napoli had ingezet op 3 tot drieenhalve maand, komt de voorspelling van de Italiaanse topclubs aardig overeen. Waar Milik de komende weken moet gebruiken om aan te sterken zal hij in februari naar waarschijnlijkheid weer minuten mogen maken in het eerste in de Serie A.

Napoli staat momenteel derde in de Serie A en heeft al een achterstand van 7 punten op koploper en recordkampioen Juventus.

