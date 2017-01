Giroud, Koscielny en Coquelin verlengen alle drie bij Arsenal

Arsenal heeft zelf naar buiten gebracht dat de drie Fransmannen hun contract voor de lange termijn verlengd hebben. Tot welke data zij zijn vastgelegd is niet bekendgemaakt.

'Francis heeft enorme vooruitgang geboekt, Olivier is uitgegroeid tot een steeds completere speler en Laurent is een belangrijk onderdeel van onze ploeg en ik denk een van de beste verdedigers van dit moment. Dus over het algemeen is dit geweldig nieuws voor ons', zei manager Arsène Wenger.

De 30-jarige Giroud kwam in 2012 over van Montpellier. In 149 competitieduels scoorde hij 63 keer voor de Londense formatie.

Koscielny (31) speelt sinds de zomer van 2010 voor Arsenal. Hij werd destijds overgenomen van Lorient.

De 25-jarige Coquelin komt al sinds zijn tienerjaren uit voor Arsenal. Aan verschillende clubs werd hij uitgeleend, maar sinds 2014/2015 krijgt hij veel speeltijd in het elftal van 'The Gunners'.

