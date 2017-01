Op de persconferentie maakte zijn trainer Slaven Bilic dit bekend. 'Ik voel me boos en in de steek gelaten. Ik, de rest van de staf, de spelers; we hebben altijd alles voor hem gedaan,' zegt hij.

West Ham United zal echter niet meewerken aan een transfer van Payet, zegt Bilic. 'We willen onze beste spelers niet verkopen en bij dat standpunt blijven we. We hebben hem onlangs nog een nieuw langdurig contract gegeven.'

Het is zeer opmerkelijk dat Payet nu met deze uitspraak komt. Van de zomer was er nog grote belangstelling in de Fransman, maar toen koos hij nog voor een langer verblijf in Londen.

Reageer op Alles binnen West Ham United woest op Payet die wil vertrekken