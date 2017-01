'Bij gevallen waarin het echt lastig is, kan de scheidsrechter de spelsituatie dan zelf ook terugzien als hij het niet aan een van zijn assistenten wil overlaten. Dat is het grote voordeel van dit systeem', vertelt Gijs de Jong, operationeel directeur betaald voetbal bij de KNVB.

Het is niet helemaal nieuw. Want op het WK voor clubs, waar Danny Makkelie videoscheidsrechter was. Werd zijn call door leidsman Viktor Kassai bekeken aan de zijlijn. Dat leverde toen, in de halve finale, een penalty op voor het Japanse Kashima Antlers.

Volgens De Jong zal de videoscheidsrechter maar een paar keer per wedstrijd een situatie moeten bekijken. Dat de scheidsrechter zelf nog op het scherm een kijkje moet nemen is minder dan één keer per match.

'Het gaat om een heel klein aantal gevallen. Daarbij hebben we wel altijd gezegd: het is belangrijker dat de juiste beslissing genomen wordt, dan dat de beslissing snel genomen wordt.'

Bij alle vier de kwartfinales wordt de videoscheids ingezet. Het gaat om: Volendam-Sparta, Utrecht-Cambuur Leeuwarden, AZ-Heerenveen en Vitesse-Feyenoord. Die wedstrijden worden op 24, 25 en 26 januari gespeeld.

Reageer op Nu ook een videoscherm voor de scheidsrechter