Aké gaat concurrentie aan met Cahill en Alonso

Aké werd van harte welkom geheten toen hij woensdag terugkeerde op het trainingsveld door spelers en staf van The Blues.

Het scenario dat Ray Wilkins, 84-voudig international van Engeland, bij Sky Sports noemde leek echter meer op mogelijk een doemscenario. Wilkins zegt dat Aké juist helemaal niet blij moet zijn dat hij werd teruggeroepen door Conte van zijn huurperiode aan Bournemouth.

'Hij is slechts een nummer', zegt Wilkins. 'Ik denk niet dat hij veel gaat spelen bij Chelsea.' Aké ziet dat zelf echter anders en hoopte juist op een terugkeer in Londen. 'Ik moet me blijven verbeteren, maar laat duidelijk zijn dat het doel is dat ik een plek in het basiselftal van Chelsea wil veroveren. Chelsea is een geweldig elftal en manager Antonio Conte heeft mij zelfvertrouwen gegeven. Ik kijk er echt naar uit.'

Aké in verdediging Chelsea

In het elftal van Conte zou Aké een optie zijn als meest linker pion in de drie mans verdediging. Momenteel speelt daar Gary Cahill. Ook zou hij de linkerkant kunnen bespelen, dan is zijn concurrent Marcos Alonso.

