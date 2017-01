FC COLUMN: Heracles zingt toontje lager nu Jan Smit weg gaat

Waar iedereen in Almelo zich verheugde op Jan Smit, dacht de club het nog wel even te kunnen uitzingen met Jan Smit. Maar de voorzitter verlaat per 1 juli 2017 de club, waardoor er een toontje lager wordt gezongen in het oosten vanaf komende zomer.

'Een taak die ik dan negentien jaar met veel plezier heb uitgevoerd. Heracles Almelo is toe aan nieuw leiderschap. Heracles zit in mijn DNA en ik zal altijd bij de club betrokken blijven. Op afstand, wees niet bang,' waren de woorden van Jan Smit op de nieuwjaarsreceptie. Naar verluidt is de afstand tussen Volendam en Almelo teveel voor Jan Smit, waar de club dus op zoek moet naar een nieuw geluid.

Of er al contact is gezocht met Ilse de Lange is de vraag, de zangeres kende een Internationale carriere en lijkt nu weer dicht bij huis te werk te gaan. Maar ook wordt er gekeken naar de Vrienden van Amstel, 'waar dat ieder jaar een spektakel is, willen wij ook wel meedelen in de feestvreugde. Daarbij kunnen we dan Amstel wellicht als hoofdsponsor charteren, dan slaan we twee vliegen in een klap,' aldus een woordvoerder van Heracles Almelo.

