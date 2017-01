Engelse Premier League betaald twee keer zoveel salaris

De Engelse clubs uit de Premier League betalen ook twee keer zoveel salaris als elders in Europa. Waar in 2015 de salarissen al twee keer zoveel bestreken als in de Italiaanse Serie A, gaat dat nog verder. Waar de Italianen al de op een-naar hoogste salarissen uitbetalen, gaat Engeland dus nog een stapje verder.

Uit onderzoek van Uefa’s Club Licensing Benchmarking Report for the Financial Year 2015 blijkt dat de Engelse clubs 2,69 miljard kwijtwaren aan salarissen dat jaar. Een schril contrast met Italie, dat slechts 1,30 miljard uitgaf aan salaris posten dat jaar.

De Duitsers volgen op de derde plek met 1,25 miljard euro. 'Voor het eerst sinds de salarissen worden bijgehouden is de competitie die het meest uitgaf (Premier League) twee keer zoveel kwijt als de nummer twee (Serie A). Dat heeft vooral ook te maken met de sterke Britse pond in 2015,' aldus de UEFA.

