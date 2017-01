Bayern Munchen aanvaller Müller mijdt pers na trainingskamp Qatar

De aanvaller had geen zin om de pers te woord te staan en voerde een fraai toneelstukje op. De aanvaller deed alsof hij druk aan het bellen was en kon zo de camera's en de pers ontlopen. De grap was alleen dat hij geen telefoon maar zijn paspoort tegen zijn oor hield.

Einfach überragend - Typisch Thomas Müller 😂 😂 😂 pic.twitter.com/ZXicXRWDrw — Sky Sport News HD (@SkySportNewsHD) 11 januari 2017

