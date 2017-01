FC Twente opnieuw in wachtkamer voor uitspraak CAS

Waar de club uit Enschede alle documenten inmiddels heeft aangeleverd, is er nog steeds geen datum bekend gemaakt waarin de zitting plaatsvindt in Lausanne om een uitspraak te doen voor de club uit Enschede. FC Twente is door Matias Bunge voor het CAS gesleept, daar waar de club FC Porto nog 6,3 miljoen euro verwacht van de Tukkers.

Waar het geld naar toe gaat is nog onbekend, FC Twente wil niet betalen alvorens te weten waarvoor de miljoenen bestemd zijn. Waar ook de belastingdienst het hoofd er nu over buigt, hoopt FC TWente snel te kunnen beschikken over de garantstelling van 32 miljoen euro.

'Wij hebben inmiddels aan alle voorwaarden van de gemeente voldaan, maar de uitkomsten van het Belastingdienstonderzoek zijn nog onzeker,' aldus de Financieel directeur van FC Twente op de nieuwjaarsreceptie. Met de garantstelling moet FC Twente de schulden kunnen herfinancieren. 'We beseffen dat we veel vragen, maar gelukkig is er veel vertrouwen vanuit de gemeente. We hopen dat de definitieve raadsbehandeling op korte termijn plaatsvindt.'

Ook moet FC Twente oppassen met de 20-jarige Joachim Andersen van FC Midtjylland, hoe vaker hij in actie komt hoe vaker FC Twente geld moet overmaken naar de club uit Denemarken. Waar FC Twente zich wel wist te versterken met de transfervrije Oussama Assaidi, staan Kyle Ebecilio en Torgeir Börven juist op de lijst om te vertrekken bij de Tukkers.

