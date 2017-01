Afrika Cup kent voornamelijk chaos en onzekerheid

Uiteraard het mixend gevoel over de premies, afzeggingen van spelers en de normale ruzie tussen spelers en trainers voeren de boventoon. De Afrika Cup is nog te bedroevend om het over te hebben. Nigeria winnaar Westerhof laat weten: 'De Afrikaanse voetbalbond zette het liefst alle deelnemende landen in hetzelfde hotel. En van de beschikbare trainingsvelden krijgt een koe nog een hernia.'

Waar het jaarlijkse toernooi in januari van start gaat, levert dat voor vele clubs een groot probleem op met de afwezigheid van topspelers. Westerhof laat weten: 'Bij Kameroen hebben zeven spelers afgezegd, die liever in Europa blijven.'

'Bij een professioneler toernooi als een EK is dat ondenkbaar. Ik heb ook weleens een balletje opgegooid om het toernooi te verplaatsen naar de zomer, maar het gebeurt niet. De grote mannen denken dat ze er verstand van hebben. Dat is het probleem bij de Afrikaanse voetbalbond. Het is een mooi toernooi, er wordt met het hart gespeeld, maar het is ook chaos troef.'

